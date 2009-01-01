Хранитель (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Keeper
Боевики90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Отныне только Ролланд способен вернуть в целости и сохранности дочь босса и противостоять не менее серьeзным людям, готовых уничтожить и смести всe на своeм пути, дабы достать дочь заклятого врага. Война начинается…
Хранитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- Актёр
Стивен
Сигал
- ЛКАктриса
Лайзл
Карстенс
- АШАктёр
Аррон
Шивер
- ДГАктёр
Джонни
Гектор
- СДАктёр
Стеф
ДюВалл
- ЛРАктёр
Люче
Рэйнс
- КУАктёр
Кевин
Уиггинс
- ТКАктриса
Трине
Кристенсен
- ТСАктёр
Томас
Санчес
- РААктёр
Рио
Александр
- Сценарист
Стивен
Сигал
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- Продюсер
Стивен
Сигал
- Продюсер
Николя
Картье
- БДПродюсер
Бинь
Дань