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Хранитель

Хранитель (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Keeper
Боевики90 мин18+

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Сюжет

Отныне только Ролланд способен вернуть в целости и сохранности дочь босса и противостоять не менее серьeзным людям, готовых уничтожить и смести всe на своeм пути, дабы достать дочь заклятого врага. Война начинается…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb