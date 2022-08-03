Храброе сердце. Заговор в королевстве
Храброе сердце. Заговор в королевстве

Храброе сердце. Заговор в королевстве (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.22017, Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
Мультфильм83 мин6+

О фильме

Плохи дела в стране Металлоломии, созданной из деталей различных приборов. Из-за финансового кризиса король распускает армию и оказывается беззащитным. В результате его место занимает коварный шеф полиции. Храбрый рыцарь Расти собирает собственный отряд, чтобы спасти королевство от разрухи.

Страна
Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb