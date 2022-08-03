Храброе сердце. Заговор в королевстве (фильм, 2017) смотреть онлайн

Плохи дела в стране Металлоломии, созданной из деталей различных приборов. Из-за финансового кризиса король распускает армию и оказывается беззащитным. В результате его место занимает коварный шеф полиции. Храбрый рыцарь Расти собирает собственный отряд, чтобы спасти королевство от разрухи.

