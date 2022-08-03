Хороший, плохой, долбанутый (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Joheunnom nappeunnom isanghannom
Комедия, Криминал129 мин18+
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О фильме
30-е годы XX века. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию - обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем. Некоторые неминуемо становятся бандитами, чтобы раздобыть себе пропитание в этой бесплодной пустоши.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Джи-ун
- СКАктёр
Сон
Кан-хо
- Актёр
Ли
Бён-хон
- ЧУАктёр
Чон
У-сон
- ЮДАктёр
Юн
Джэ-мун
- РСАктёр
Рю
Сын-су
- СЁАктёр
Сон
Ён-чхан
- СБАктёр
Сон
Бён-хо
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ЛЧАктриса
Ли
Чхон-а
- КГАктёр
Ким
Гван-иль
- КДСценарист
Ким
Джи-ун
- КМСценарист
Ким
Мин-сок
- ЧДПродюсер
Чхве
Джэ-вон
- КДПродюсер
Ким
Джи-ун
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- ННМонтажёр
Нам
На-ён
- ЛМОператор
Ли
Мо-гэ
- ДКомпозитор
Дальпаран
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю