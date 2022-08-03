Хороший, плохой, долбанутый
Wink
Фильмы
Хороший, плохой, долбанутый

Хороший, плохой, долбанутый (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Joheunnom nappeunnom isanghannom
Комедия, Криминал129 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

30-е годы XX века. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию - обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем. Некоторые неминуемо становятся бандитами, чтобы раздобыть себе пропитание в этой бесплодной пустоши.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший, плохой, долбанутый»