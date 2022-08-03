30-е годы XX века. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию - обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем. Некоторые неминуемо становятся бандитами, чтобы раздобыть себе пропитание в этой бесплодной пустоши.

