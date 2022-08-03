Wink
Фильмы
Холостячки

Холостячки (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Bachelorette
Комедия, Мелодрама83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Три незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы-толстушки и случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю! За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие во имя спасения свадьбы!

Страна
Нидерланды, США, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холостячки»