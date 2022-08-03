Холостячки (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Bachelorette
Комедия, Мелодрама83 мин18+
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О фильме
Три незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы-толстушки и случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю! За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие во имя спасения свадьбы!
СтранаНидерланды, США, Франция
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Лесли
Хэдланд
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Айла
Фишер
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актёр
Джеймс
Марсден
- КБАктёр
Кайл
Борнхаймер
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- Актёр
Адам
Скотт
- ПКАктёр
Пол
Корнинг
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- АРАктриса
Анна
Роуз Хопкинс
- Сценарист
Лесли
Хэдланд
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- АСАктриса дубляжа
Анна
Соболева
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау