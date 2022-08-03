Холостячки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Три незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы-толстушки и случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю! За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие во имя спасения свадьбы!

