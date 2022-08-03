Холод ночи
Wink
Фильмы
Холод ночи

Холод ночи (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Cold Comes the Night
Триллер, Боевик86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Слепой профессиональный преступник берет в заложники владелицу отеля и ее дочь. Они должны стать его глазами и помочь ему вернуть свои деньги у грязного полицейского.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb