Холли остается ночевать
Wink
Фильмы
Холли остается ночевать

Холли остается ночевать (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Holly Slept Over
Комедия84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В отношениях Одры и Ноэля практически иссякла страсть, как вдруг в гости к супругам заявляется Холли, с которой в студенческие годы Одра делила комнату в общежитии. Тогда у девушек был недолгий роман, о котором Ноэль и не подозревал. Что будет, когда Одра раскроет ему свой маленький секрет?

Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb