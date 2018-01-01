Хоффа
Хоффа

Хоффа (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Hoffa
Драма, Криминал16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Взлёт и падение знаменитого авантюриста и политика от американских профсоюзов - Джимми Хоффы. Во времена президента Эйзенхауэра он уговаривал водителей грузовиков вступить в его профсоюз. Между тридцатыми и семидесятыми - годы борьбы за права, головокружительная карьера, сговор с мафией, тюрьма и снова свобода.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоффа»