Хоффа (фильм, 1992) смотреть онлайн

Взлёт и падение знаменитого авантюриста и политика от американских профсоюзов - Джимми Хоффы. Во времена президента Эйзенхауэра он уговаривал водителей грузовиков вступить в его профсоюз. Между тридцатыми и семидесятыми - годы борьбы за права, головокружительная карьера, сговор с мафией, тюрьма и снова свобода.



