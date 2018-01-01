Хоффа (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Hoffa
Драма, Криминал16+
О фильме
Взлёт и падение знаменитого авантюриста и политика от американских профсоюзов - Джимми Хоффы. Во времена президента Эйзенхауэра он уговаривал водителей грузовиков вступить в его профсоюз. Между тридцатыми и семидесятыми - годы борьбы за права, головокружительная карьера, сговор с мафией, тюрьма и снова свобода.
- Режиссёр
Дэнни
ДеВито
- РПАктёр
Роберт
Проски
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- КААктёр
Кевин
Андерсон
- ННАктриса
Наталия
Ногулич
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- ДПАктёр
Джон
П. Райан
- Актёр
Джон
Си Райли
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- Актёр
Джек
Николсон
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- ДИПродюсер
Джозеф
Исгро
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Калдекот
Чубб
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- ИРХудожница
Ида
Рэндом
- БСХудожник
Брайан
Сэйвгар
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РРМонтажёр
Рональд
Руз
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман