Хочу как Бриджит (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Joséphine
Мелодрама, Комедия84 мин12+
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О фильме
Жозефине почти тридцать и у неe большая попа, которая, по еe мнению, является главной причиной отсутствия личной жизни. Девушка отчаянно пытается бороться со своей пятой точкой липосакциями и антицеллюлитными мочалками, но всe тщетно. Последней каплей станет известие о том, что еe сестра выходит замуж. Тогда Жозефина придумывает роман с бразильским хирургом, к которому она якобы улетает за океан. И эта маленькая легенда превращает еe жизнь в большое приключение со счастливым концом.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АОРежиссёр
Аньес
Обадья
- МБАктриса
Марилу
Берри
- Актёр
Мехди
Неббу
- БКАктриса
Беранжер
Криф
- АЧАктриса
Армель
Чахби
- СГАктёр
Сирил
Гуи
- ШДАктёр
Шарли
Дюпон
- Актриса
Алис
Поль
- КААктриса
Каролин
Англад
- БПАктёр
Брюно
Подалидес
- АБАктёр
Арбен
Байрактарай
- АОСценарист
Аньес
Обадья
- ПБСценарист
Пенелопа
Бажьё
- РРПродюсер
Ромен
Ройтман
- БДХудожница
Бетсабе
Дрейфюс
- МШКомпозитор
Марк
Шуарен