Жозефине почти тридцать и у неe большая попа, которая, по еe мнению, является главной причиной отсутствия личной жизни. Девушка отчаянно пытается бороться со своей пятой точкой липосакциями и антицеллюлитными мочалками, но всe тщетно. Последней каплей станет известие о том, что еe сестра выходит замуж. Тогда Жозефина придумывает роман с бразильским хирургом, к которому она якобы улетает за океан. И эта маленькая легенда превращает еe жизнь в большое приключение со счастливым концом.

