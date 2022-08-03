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Хочу как Бриджит

Хочу как Бриджит (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Joséphine
Мелодрама, Комедия84 мин12+

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О фильме

Жозефине почти тридцать и у неe большая попа, которая, по еe мнению, является главной причиной отсутствия личной жизни. Девушка отчаянно пытается бороться со своей пятой точкой липосакциями и антицеллюлитными мочалками, но всe тщетно. Последней каплей станет известие о том, что еe сестра выходит замуж. Тогда Жозефина придумывает роман с бразильским хирургом, к которому она якобы улетает за океан. И эта маленькая легенда превращает еe жизнь в большое приключение со счастливым концом.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb