Хладнокровный Люк
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Хладнокровный Люк

Хладнокровный Люк (фильм, 1967) смотреть онлайн

1967, Cool Hand Luke
Драмы, Криминал121 мин18+

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Сюжет

Однажды ночью Люк, выпив, решил развлечься и свинтил газовым ключом дюжину монетоприемников на автостоянке, за что и получил два года ремонтно-строительных работ на дорогах в южных штатах. Еще во время войны он много раз испытывал свою судьбу на прочность, и тюрьма стала очередной проверкой, которую Люк, похоже, и искал…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хладнокровный Люк»

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