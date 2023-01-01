Хладнокровный Люк (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, Cool Hand Luke
Драмы, Криминал121 мин18+
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Сюжет
Однажды ночью Люк, выпив, решил развлечься и свинтил газовым ключом дюжину монетоприемников на автостоянке, за что и получил два года ремонтно-строительных работ на дорогах в южных штатах. Еще во время войны он много раз испытывал свою судьбу на прочность, и тюрьма стала очередной проверкой, которую Люк, похоже, и искал…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СРРежиссёр
Стюарт
Розенберг
- Актёр
Пол
Ньюман
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- ДКАктёр
Дж.Д.
Кэннон
- ЛААктёр
Лу
Антонио
- РДАктёр
Роберт
Дривас
- СМАктёр
Стразер
Мартин
- ДВАктриса
Джо
Ван Флит
- КДАктёр
Клифтон
Джеймс
- МВАктёр
Морган
Вудворд
- ЛААктёр
Люк
Аскью
- ФПСценарист
Фрэнк
Пирсон
- ДПСценарист
Донн
Пирс
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- КДПродюсер
Картер
Де Хевн мл.
- ХШХудожник
Ховард
Шоуп
- ФПХудожник
Фред
Прайс
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин