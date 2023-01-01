Хладнокровный Люк (фильм, 1967) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды ночью Люк, выпив, решил развлечься и свинтил газовым ключом дюжину монетоприемников на автостоянке, за что и получил два года ремонтно-строительных работ на дорогах в южных штатах. Еще во время войны он много раз испытывал свою судьбу на прочность, и тюрьма стала очередной проверкой, которую Люк, похоже, и искал…



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