Хищники (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Кенийский триллер с невероятными африканскими пейзажами. Джек работает в нефтяном бизнесе, и свой отпуск хочет провести как-нибудь необычно. Вместе с женой, сыном, дочерью-подростком и ее парнем, он отравляется в кенийскую глушь. Семья хоть и выглядит счастливой, внутренних конфликтов там в избытке. У детей переходный возраст, а у Джека большие проблемы с работой, да и с супругой отношения непростые. Но все конфликты отходят на второй план перед лицом настоящей опасности: против шумного семейства ополчилась вся большая африканская пятерка. Но хищники не единственная проблема Джека и его семьи, ведь по этим местам бродят кровожадные браконьеры. Чем закончится же это семейное сафари?



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