Хищники (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Кенийский триллер с невероятными африканскими пейзажами. Джек работает в нефтяном бизнесе, и свой отпуск хочет провести как-нибудь необычно. Вместе с женой, сыном, дочерью-подростком и ее парнем, он отравляется в кенийскую глушь. Семья хоть и выглядит счастливой, внутренних конфликтов там в избытке. У детей переходный возраст, а у Джека большие проблемы с работой, да и с супругой отношения непростые. Но все конфликты отходят на второй план перед лицом настоящей опасности: против шумного семейства ополчилась вся большая африканская пятерка. Но хищники не единственная проблема Джека и его семьи, ведь по этим местам бродят кровожадные браконьеры. Чем закончится же это семейное сафари?
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Информация
Рейтинг
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- МДАктёр
Майкл
Джонстон
- ИБАктриса
Изабель
Бассетт
- КФАктёр
Крис
Фишер
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- БНАктриса
Бренда
Нгесо
- ДГАктёр
Джордж
Гленн Оума
- АШАктриса
Асим
Шарма
- ПРАктёр
Притул
Рэйтата
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- ИБСценарист
Изабель
Бассетт
- ПКСценарист
Пол
Кроннелл
- МДПродюсер
М.
Дж. Бассетт
- ФУПродюсер
Филип
Уинчестер
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Скорик
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- ММХудожница
Мона
Мэй
- СШКомпозитор
Скотт
Шилдс