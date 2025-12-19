Хищник: Планета смерти (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодого хищника-яутжа изгоняют за слабость. Теперь он должен победить самого грозного из известных зверей и доказать отцу, что достоин их клана. Фантастический экшен «Хищник: Планета смерти» (2025) — продолжение легендарной франшизы от режиссера «Добычи» Дэна Трахтенберга.
Дэк — сын сурового предводителя одного из кланов расы хищников яутжа. Он меньше и, на первый взгляд, слабее своих сородичей, поэтому задумывает отправиться на планету смерти под названием Генна, чтобы одолеть легендарного верховного хищника Калиска, который там обитает. Перед отлетом Дэк узнает, что его брат Квей получил указания от отца убить его. Однако, не желая выполнять волю родителя, Квей помогает Дэку исполнить план. Оказавшись на Генне, Дэк встречает андроида земной корпорации Weyland-Yutani по имени Тия, которая осталась без ног после столкновения с Калиском. Она обещает помочь ему в охоте в обмен на шанс спастись.
К чему приведет странный союз андроида и инопланетянина, расскажет «Хищник: Планета смерти», фильм, впервые в истории кинофраншизы сделавший яутжа главным героем.
СтранаСША, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Германия
ЖанрФантастика, Боевик
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- Режиссёр
Дэн
Трахтенберг
- Актриса
Эль
Фаннинг
- ДКАктёр
Димитриус
Коломатанги
- РНАктёр
Рави
Нарайан
- СГАктёр
Стефан
Грубе
- РДАктёр
Рубен
Де Йонг
- КБАктёр
Камерон
Браун
- ЭРАктриса
Элисон
Райт
- МДАктёр
Мэтт
Даффер
- РДАктёр
Росс
Даффер
- Сценарист
Дэн
Трахтенберг
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- Продюсер
Джон
Дэвис
- БОПродюсер
Брент
О’Коннор
- БРПродюсер
Бен
Розенблатт
- РКПродюсер
Ричард
Кауэн
- Продюсер
Лоуренс
Гордон
- СГПродюсер
Стефан
Грубе
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ССХудожник
Сэм
Стори
- НДХудожница
Найла
Диксон
- СГМонтажёр
Стефан
Грубе
- ДКОператор
Джефф
Каттер
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш