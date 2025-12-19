Хищник: Планета смерти (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодого хищника-яутжа изгоняют за слабость. Теперь он должен победить самого грозного из известных зверей и доказать отцу, что достоин их клана. Фантастический экшен «Хищник: Планета смерти» (2025) — продолжение легендарной франшизы от режиссера «Добычи» Дэна Трахтенберга.



Дэк — сын сурового предводителя одного из кланов расы хищников яутжа. Он меньше и, на первый взгляд, слабее своих сородичей, поэтому задумывает отправиться на планету смерти под названием Генна, чтобы одолеть легендарного верховного хищника Калиска, который там обитает. Перед отлетом Дэк узнает, что его брат Квей получил указания от отца убить его. Однако, не желая выполнять волю родителя, Квей помогает Дэку исполнить план. Оказавшись на Генне, Дэк встречает андроида земной корпорации Weyland-Yutani по имени Тия, которая осталась без ног после столкновения с Калиском. Она обещает помочь ему в охоте в обмен на шанс спастись.



К чему приведет странный союз андроида и инопланетянина, расскажет «Хищник: Планета смерти», фильм, впервые в истории кинофраншизы сделавший яутжа главным героем.

