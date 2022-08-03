Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
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Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса

Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.01995, Halloween: The Curse of Michael Myers
Ужасы, Триллер88 мин18+

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О фильме

Продолжение известного триллера о безжалостном маньяке Майкле Майерсе, который в очередной раз появляется в маленьком американском городке Хэддонфилд накануне праздника Дня Всех Святых.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса»