Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (фильм, 1995) смотреть онлайн
7.01995, Halloween: The Curse of Michael Myers
Ужасы, Триллер88 мин18+
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О фильме
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- Актёр
Пол
Радд
- МХАктриса
Марианн
Хэйгэн
- МРАктёр
Митчелл
Райан
- КДАктриса
Ким
Дарби
- БИАктёр
Брэдфорд
Инглиш
- КБАктёр
Кит
Богарт
- МОАктриса
Мэрайя
О’Брайэн
- ЛГАктёр
Лео
Гетер
- ДБАктриса
Дж.С.
Брэнди
- ДФСценарист
Дэниэл
Фаррандс
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ПФПродюсер
Пол
Фриман
- МАПродюсер
Малек
Аккад
- МАПродюсер
Мустафа
Аккад
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- БДОператор
Билли
Диксон
- АХКомпозитор
Алан
Ховарт