Хартс (фильм, 2021) смотреть онлайн

Врач Геннадий Лисицын приходит к известному журналисту с важным сообщением. По его словам, менее чем через год мир будет охвачен неизвестным вирусом, который материализует человеческие страхи. Геннадий подробно рассказывает о будущей катастрофе, уверяя, что уже пережил еe... в прошлом.



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