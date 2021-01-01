Хартс (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Врач Геннадий Лисицын приходит к известному журналисту с важным сообщением. По его словам, менее чем через год мир будет охвачен неизвестным вирусом, который материализует человеческие страхи. Геннадий подробно рассказывает о будущей катастрофе, уверяя, что уже пережил еe... в прошлом.
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бухаров
- МСАктёр
Михаил
Салин
- АСАктриса
Александра
Субботина
- МКАктриса
Маруся
Климова
- ИКАктёр
Игорь
Колесников
- ЕЧАктриса
Елена
Чубина
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- АВАктриса
Анна-Мария
Видмер
- ТПАктриса
Татьяна
Правниченко
- АГАктёр
Алексей
Гусаров
- АКАктёр
Александр
Коврижных
- ВБСценарист
Владимир
Бухаров
- ВБПродюсер
Владимир
Бухаров
- МСПродюсер
Михаил
Салин
- ВБОператор
Владимир
Бухаров