Хартс
Wink
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Хартс
5.32021, Хартс
Триллер77 мин18+

Хартс (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Врач Геннадий Лисицын приходит к известному журналисту с важным сообщением. По его словам, менее чем через год мир будет охвачен неизвестным вирусом, который материализует человеческие страхи. Геннадий подробно рассказывает о будущей катастрофе, уверяя, что уже пережил еe... в прошлом.

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Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.6 IMDb