9.41991, Harley Davidson and the Marlboro Man
Боевики, Триллеры94 мин18+
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Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо (фильм, 1991) смотреть онлайн
Сюжет
Одинокий рокер, назвавший себя маркой любимого мотоцикла, заезжает в бар, где встречает старого приятеля по кличке Мальборо Мэн. Здесь друзья узнают, что владелец любимого питейного заведения вынужден его продать, и решают раздобыть денег, чтобы спасти бар от разорения.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СУРежиссёр
Саймон
Уинсер
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Дон
Джонсон
- ЧФАктриса
Челси
Филд
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- ДБАктёр
Дэниэл
Болдуин
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ВУАктриса
Ванесса
Уильямс
- РГАктёр
Роберт
Гинти
- ДХАктёр
Джулиус
Харрис
- ЭКАктёр
Элой
Касадос
- ДМСценарист
Дон
Майкл Пол
- ДХПродюсер
Джир
Хеншоу
- ДМПродюсер
Дон
Майкл Пол
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ЛВХудожница
Линн
Вулвертон-Паркер
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- Композитор
Бэзил
Поледурис