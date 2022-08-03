Кэтт Уильямс. Бесценная жизнь
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Кэтт Уильямс. Бесценная жизнь
2014, Katt Williams: Priceless: Afterlife
Комедия57 мин18+

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Кэтт Уильямс. Бесценная жизнь (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. От марихуаны до психушки – популярный американский комик и рэппер Кэтт Уильямс со своим стендапом о наболевшем. Уильямса волнует, почему Америка слезам не верит, избавление от расизма, собственное вдохновение, гомофобия и первые открытые геи в главных видах спорта, агрессивная полиция, и конечно, самая универсальная дилемма – оставаться одному или все же обзавестись семьей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.4 IMDb