Влиятельный бизнесмен Владимир владеет предприятиями по разработке и продаже технологий, позволяющих видеть скрытое. Вокруг него и его молодой супруги Екатерины разворачиваются события, уносящие их в прошлое. Они становятся свидетелями любовного треугольника Фелиссы Круут в 1820-30-х гг. В настоящем Екатерина встречает молодого музыканта Степана, и ее реальная любовная жизнь становится отражением жизни Фелиссы Круут в прошлом. Владимир, не в силах наблюдать со стороны и смириться с неверностью жены, пытается помешать этим отношениям.

