Кензели
Wink
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Кензели
5.62020, Кензели
Мелодрама, Фантастика104 мин18+

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Кензели (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Влиятельный бизнесмен Владимир владеет предприятиями по разработке и продаже технологий, позволяющих видеть скрытое. Вокруг него и его молодой супруги Екатерины разворачиваются события, уносящие их в прошлое. Они становятся свидетелями любовного треугольника Фелиссы Круут в 1820-30-х гг. В настоящем Екатерина встречает молодого музыканта Степана, и ее реальная любовная жизнь становится отражением жизни Фелиссы Круут в прошлом. Владимир, не в силах наблюдать со стороны и смириться с неверностью жены, пытается помешать этим отношениям.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кензели»