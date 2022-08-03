Кензели (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Влиятельный бизнесмен Владимир владеет предприятиями по разработке и продаже технологий, позволяющих видеть скрытое. Вокруг него и его молодой супруги Екатерины разворачиваются события, уносящие их в прошлое. Они становятся свидетелями любовного треугольника Фелиссы Круут в 1820-30-х гг. В настоящем Екатерина встречает молодого музыканта Степана, и ее реальная любовная жизнь становится отражением жизни Фелиссы Круут в прошлом. Владимир, не в силах наблюдать со стороны и смириться с неверностью жены, пытается помешать этим отношениям.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ФПРежиссёр
Федор
Петрухин
- ПСАктриса
Полина
Соя
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- Актёр
Александр
Домогаров
- ЕДАктриса
Елена
Димитриева
- ТДАктёр
Тарас
Добровольский
- ГААктриса
Галина
Атаманова
- ОЯАктёр
Олег
Яньков
- НИАктриса
Надежда
Игошина
- ДБАктёр
Дмитрий
Беседа
- АААктёр
Александр
Армер
- ФПСценарист
Федор
Петрухин
- ОЯПродюсер
Олег
Яньков
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- АЯМонтажёр
Александр
Ястребов
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- ЛККомпозитор
Леонид
Каминер