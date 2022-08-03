Каштанка (фильм, 1952) смотреть онлайн

Один из самых знаменитых проектов киностудии «Союзмультфильм» 1950-х годов — «Каштанка». Мультфильмов был создан режиссером Михаилом Цехановским по одноименному рассказу А. П. Чехова. Бесплатно посмотреть историю беспородной собаки, потерявшей хозяина и оказавшейся в цирке, вы можете на Wink. Анимационная лента 1952 года доступна для просмотра в хорошем качестве, без регистрации на сайте.

Увязавшаяся за Лукой Александровичем Каштанка потерялась на улице. Она тщетно пытается найти своего хозяина и попадается на глаза клоуну-дрессировщику. Он забирает собаку к себе домой и знакомит с проживающими у него животными. Собака получает новую кличку Тетка и учится цирковым номерам. На одном из выступлений ее узнают бывший хозяин и его сын Федюшка. Они начинают громко подзывать собаку, называя ее прежним именем. Узнать, кого выберет Каштанка, вы сможете, бесплатно посмотрев мультфильм онлайн-кинотеатре Wink. Включайте в плеер в любое удобное время и наблюдайте в хорошем качестве за тем, как развиваются события.

