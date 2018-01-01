Wink
Касаясь пустоты
Актёры и съёмочная группа фильма «Касаясь пустоты»

Режиссёры

Кевин Макдональд

Kevin Macdonald
Режиссёр

Актёры

Брендан Маккей

Brendan Mackey
АктёрJoe Simpson
Николас Аарон

Nicholas Aaron
АктёрSimon Yates
Ричард Хаукинг

Richard Hawking
Актёр
Джо Симпсон

Joe Simpson
Актёр
Саймон Йэтс

Simon Yates
Актёр
Олли Руалль

Ollie Ryall
АктёрRichard Hawking

Сценаристы

Джо Симпсон

Joe Simpson
Сценарист

Продюсеры

Джон Смитсон

John Smithson
Продюсер
Чарльз Фурно

Charles Furneaux
Продюсер
Джина Марш

Gina Marsh
Продюсер

Художники

Патрик Билл

Patrick Bill
Художник

Монтажёры

Джастин Райт

Justine Wright
Монтажёр

Операторы

Кит Патридж

Keith Partridge
Оператор

Композиторы

Алекс Хеффес

Alex Heffes
Композитор