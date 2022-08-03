Касаясь пустоты (фильм, 2003) смотреть онлайн

Фильм – экранизация бестселлера известного альпиниста Джо Симпсона - рассказывает одну из самых невероятных, реально происходивших историй из жизни альпинистов. В книге описывается восхождение Симпсона и его друга Саймона Йетса на одну из вершин перуанских Анд в 1985 году. Двое молодых амбициозных альпинистов решают покорить удаленный и опасный западный склон Сиула Гранде, высотой 7 тысяч метров. При спуске в плохую погоду Симпсон падает и ломает ногу. В борьбе за выживание молодые люди вынуждены ежеминутно принимать непростые решения. Симпсон и Йетс вместе возвращаются на место событий, чтобы поведать свою историю перед объективом камеры.

