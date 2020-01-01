Карантинные истории (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пять ироничных историй о человеческих страстях в условиях полной самоизоляции. Что творится в испанских квартирах, когда миру угрожает коварный вирус? Классические романы, ссоры и преступления принимают неожиданные обороты: серийный убийца встречает свою половинку, юный гангстер учится уб�ивать по Zoom, актриса записывает кинопробу, которая круто меняет жизнь ее мужа, скромный симпатяга влюбляется в свою соседку, а «мафиозная» парочка организует самый экстравагантный обед в своей жизни.



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