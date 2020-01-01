Карантинные истории (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.62020, Relatos con-fin-a-dos
Комедии91 мин18+
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Сюжет
Пять ироничных историй о человеческих страстях в условиях полной самоизоляции. Что творится в испанских квартирах, когда миру угрожает коварный вирус? Классические романы, ссоры и преступления принимают неожиданные обороты: серийный убийца встречает свою половинку, юный гангстер учится уб�ивать по Zoom, актриса записывает кинопробу, которая круто меняет жизнь ее мужа, скромный симпатяга влюбляется в свою соседку, а «мафиозная» парочка организует самый экстравагантный обед в своей жизни.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МБРежиссёр
Мигель
Бардем
- Режиссёр
Хуан
Диего Ботто
- ФКРежиссёр
Фернандо
Коломо
- АФРежиссёр
Альваро
Фернандес Армеро
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- МВАктриса
Мануэла
Веласко
- АААктёр
Альберто
Амман
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- ССАктриса
Сара
Саламо
- АРАктёр
Альваро
Рико
- ЧФАктриса
Чики
Фернандес
- МЛАктриса
Мария
Луиза Майоль
- КМАктриса
Клара
Мендез-Лейте
- РКАктёр
Рафа
Кастехон
- Сценарист
Хуан
Диего Ботто
- РКСценарист
Рафаэль
Калатаюд Кано
- АФСценарист
Альваро
Фернандес Армеро
- ДМСценарист
Давид
Маркес
- СХПродюсер
Сесилия
Хесса
- АЛПродюсер
Альваро
Лонгория
- АСПродюсер
Анна
Саура Рамон
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- АГКомпозитор
Альфонсо
Гонсалес Агиляр