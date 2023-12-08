Мрачный боевик о мексиканской девушке, которая после убийства брата оказалась посреди противостояния трех опасных групп вооруженных людей.



Карла изо всех сил старается добиться чего-то в жизни: уже совсем скоро она выпустится из медицинского колледжа, и перед ней откроется множество возможностей. Но однажды все ее планы рушатся: брата убивают члены картеля за сотрудничество со спецслужбами, а сама она пускается в бега. Воспользовавшись заброшенным подземным тоннелем, Карла оказывается на территории США прямо посреди пустыни. Здесь расположено убежище ЦРУ, агенты которого находятся в конфликте с информаторами и картелем.



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