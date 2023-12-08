Этот фильм пока недоступен
Капкан (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный боевик о мексиканской девушке, которая после убийства брата оказалась посреди противостояния трех опасных групп вооруженных людей.
Карла изо всех сил старается добиться чего-то в жизни: уже совсем скоро она выпустится из медицинского колледжа, и перед ней откроется множество возможностей. Но однажды все ее планы рушатся: брата убивают члены картеля за сотрудничество со спецслужбами, а сама она пускается в бега. Воспользовавшись заброшенным подземным тоннелем, Карла оказывается на территории США прямо посреди пустыни. Здесь расположено убежище ЦРУ, агенты которого находятся в конфликте с информаторами и картелем.
Сможет ли Карла выбраться, расскажет «Капкан» 2022 года — фильм смотреть онлайн можно, оставаясь на Wink.
Рейтинг
- АДАктриса
Алондра
Дельгадо
- ДМАктриса
Джессика
Мартин дель Кампо
- ДМАктёр
Джей
Монтальво
- БНАктёр
Бруно
Нуньес Романьоли
- БЛАктриса
Брит
Ланда
- МПАктёр
Маркос
Парра
- ИВАктриса
Изабела
Валотти
- АЧАктёр
Алонсо
Черпа
- КЭАктёр
Карлос
Энрике Эскарсега
- ДДАктёр
Дэвид
Дженкинс
- ДБПродюсер
Джеймс
Бонфильо
- ДДПродюсер
Дэвид
Дженкинс
- РСПродюсер
Роберт
Сиэй
- КУПродюсер
Коулмэн
Уилсон
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо