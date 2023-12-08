Капкан
Wink
Фильмы
Капкан
7.92022, Safe House
Боевик83 мин18+
Мексиканская девушка пытается выжить посреди кровавого конфликта между ЦРУ и бандитами

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Капкан (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Мрачный боевик о мексиканской девушке, которая после убийства брата оказалась посреди противостояния трех опасных групп вооруженных людей.

Карла изо всех сил старается добиться чего-то в жизни: уже совсем скоро она выпустится из медицинского колледжа, и перед ней откроется множество возможностей. Но однажды все ее планы рушатся: брата убивают члены картеля за сотрудничество со спецслужбами, а сама она пускается в бега. Воспользовавшись заброшенным подземным тоннелем, Карла оказывается на территории США прямо посреди пустыни. Здесь расположено убежище ЦРУ, агенты которого находятся в конфликте с информаторами и картелем.

Сможет ли Карла выбраться, расскажет «Капкан» 2022 года — фильм смотреть онлайн можно, оставаясь на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Капкан»