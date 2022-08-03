Wink
Детям
Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные

Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные
Мюзикл, Комедия133 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Музыкальная комедия о веселых приключениях двух друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина, знакомых по фильму «Приключения Петрова и Васечкина». Неистощимые на выдумки ребята, ученики четвертого класса, повзрослели, но с ними каждый день что-нибудь да приключается, даже во время летних каникул.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фэнтези
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»