Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные (фильм, 1984) смотреть онлайн

Музыкальная комедия о веселых приключениях двух друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина, знакомых по фильму «Приключения Петрова и Васечкина». Неистощимые на выдумки ребята, ученики четвертого класса, повзрослели, но с ними каждый день что-нибудь да приключается, даже во время летних каникул.

