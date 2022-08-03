Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные
Мюзикл, Комедия133 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Музыкальная комедия о веселых приключениях двух друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина, знакомых по фильму «Приключения Петрова и Васечкина». Неистощимые на выдумки ребята, ученики четвертого класса, повзрослели, но с ними каждый день что-нибудь да приключается, даже во время летних каникул.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Алеников
- Актёр
Егор
Дружинин
- ДБАктёр
Дмитрий
Барков
- ИИАктриса
Инга
Ильм
- БЯАктёр
Борис
Яновский
- ГЗАктёр
Гоги
Замбахидзе
- МСАктёр
Михаил
Салов
- АИАктёр
Алексей
Исаев
- АУАктриса
Анастасия
Уланова
- НКАктриса
Наташа
Казакевич
- ЕДАктриса
Елена
Делибаш
- Сценарист
Владимир
Алеников
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гаврилов
- АНАктёр дубляжа
Алёша
Новиков
- РМАктриса дубляжа
Радка
Марешова
- Актриса дубляжа
Ирина
Понаровская