Биография

Ирина Витальевна Понаровская — звезда кинематографа, мастер дубляжа, певица и телеведущая. С 1974 по 2007 год участвовала в 14 телевизионных проектах, в которых играла роли, занималась озвучкой и исполняла песни. Обладательница почетного звания Заслуженной артистки Российской Федерации. Родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Актерское мастерство Понаровская сумела показать в кинолентах: «Меня это не касается», «Орех Кракатук», снятая по мотивам сказки «Щелкунчик», где она предстала в амплуа временной Феи. Следующими картинами стали «Городская фантазия», «Ограбление в полночь», «Трест, который лопнул», «Золотая рыбка», «Голубые города», и другие фильмы. Проявить себя как певица Ирина Понаровская смогла в кинофильмах: «Свадьба Кречинского», «Синяя птица», «Не бойся, я с тобой», «Пора красных яблок», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Питер Пэн», где озвучила вокал взрослой Венди Дарлинг.