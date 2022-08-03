Каникулы на море (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Le Skylab
Комедия109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Лето в Бретани. Большая семья собирается вместе, чтобы отметить 67-летие бабушки. Семейное сборище превращается в безумные каникулы с бесконечным застольем, песнями, походом на танцы, первой любовью и чередой неожиданных открытий, показанными нам сквозь призму взгляда на мир 11-летней девочки по имени Альбертин.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Жюли
Дельпи
- Актриса
Жюли
Дельпи
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- ЛААктриса
Лу
Аварес
- ОААктриса
Ор
Атика
- Актриса
Бернадетт
Лафон
- ЭРАктриса
Эмманюэль
Рива
- ЖКАктёр
Жан-Луи
Куллок
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- КСАктёр
Кандид
Санш
- Актёр
Дени
Меноше
- Сценарист
Жюли
Дельпи
- ЛХПродюсер
Лорейн
Хефтлер
- ДППродюсер
Давид
Пьерре
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ЛБОператор
Любомир
Бакчев