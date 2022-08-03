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Каникулы на море

Каникулы на море (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Le Skylab
Комедия109 мин18+

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О фильме

Лето в Бретани. Большая семья собирается вместе, чтобы отметить 67-летие бабушки. Семейное сборище превращается в безумные каникулы с бесконечным застольем, песнями, походом на танцы, первой любовью и чередой неожиданных открытий, показанными нам сквозь призму взгляда на мир 11-летней девочки по имени Альбертин.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb