Каникулы на море (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лето в Бретани. Большая семья собирается вместе, чтобы отметить 67-летие бабушки. Семейное сборище превращается в безумные каникулы с бесконечным застольем, песнями, походом на танцы, первой любовью и чередой неожиданных открытий, показанными нам сквозь призму взгляда на мир 11-летней девочки по имени Альбертин.

