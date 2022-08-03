Каникулы Гуфи (фильм, 1995) смотреть онлайн
7.61995, A Goofy Movie
Мультфильм, Мюзикл74 мин0+
Макс — сын Гуфи, он учится в обычной американской школе. Макс влюбляется в свою одноклассницу Роксанну, которая кажется ему самой красивой и самой лучшей на свете. Он хочет произвести на Роксанну впечатление, и придумывает всевозможные способы, чтобы выделиться. Гуфи по мере возможностей помогает своему сыну. В итоге девушка всe-же влюбляется в Макса.
СтранаАвстралия, США, Франция, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Время74 мин / 01:14
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КЛРежиссёр
Кевин
Лима
- БФАктёр
Билл
Фармер
- ДМАктёр
Джейсон
Мэрсден
- Актёр
Джим
Каммингс
- КМАктриса
Келли
Мартин
- РПАктёр
Роб
Полсен
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ДфАктриса
Дженна
фон Ой
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- КЛАктёр
Кевин
Лима
- ФСАктриса
Флоренс
Стэнли
- КМСценарист
Крис
Мэтисон
- КАСценарист
Кертис
Армстронг
- ДДСценарист
Джон
Дулиттл
- ДМСценарист
Джимн
Мейгон
- ДРПродюсер
Дэн
Раундс
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Вассербаум
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Корнев
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Корнев
- ЛЛХудожник
Ларри
Лекер
- УЛХудожник
Уенделл
Люббе
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл