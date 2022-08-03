Каникулы Гуфи (фильм, 1995) смотреть онлайн

Макс — сын Гуфи, он учится в обычной американской школе. Макс влюбляется в свою одноклассницу Роксанну, которая кажется ему самой красивой и самой лучшей на свете. Он хочет произвести на Роксанну впечатление, и придумывает всевозможные способы, чтобы выделиться. Гуфи по мере возможностей помогает своему сыну. В итоге девушка всe-же влюбляется в Макса.

