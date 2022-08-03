Каникулы Гуфи
Wink
Детям
Каникулы Гуфи

Каникулы Гуфи (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.61995, A Goofy Movie
Мультфильм, Мюзикл74 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Макс — сын Гуфи, он учится в обычной американской школе. Макс влюбляется в свою одноклассницу Роксанну, которая кажется ему самой красивой и самой лучшей на свете. Он хочет произвести на Роксанну впечатление, и придумывает всевозможные способы, чтобы выделиться. Гуфи по мере возможностей помогает своему сыну. В итоге девушка всe-же влюбляется в Макса.

Страна
Австралия, США, Франция, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Гуфи»