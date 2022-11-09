Каникулы Джой
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Каникулы Джой

Каникулы Джой (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.02016, Holiday Joy
Комедия, Фэнтези87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скромная старшеклассница загадывает на Рождество желание, которое сбывается совсем не так, как ей хотелось бы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb