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Фильмы
Каникулы Дюкобю
Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Дюкобю»

Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Дюкобю»

Режиссёры

Филипп де Шоврон

Филипп де Шоврон

Philippe de Chauveron
Режиссёр

Актёры

Эли Семун

Эли Семун

Elie Semoun
АктёрProfesseur Latouche / Maman Latouche
Жозефин де Мо

Жозефин де Мо

Joséphine de Meaux
АктрисаMlle Rateau
Элена Ногерра

Элена Ногерра

Héléna Noguerra
АктрисаAdeline Gratin
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль

Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль

Pierre-François Martin-Laval
АктёрHervé Ducobu
Бруно Саломон

Бруно Саломон

Bruno Salomone
АктёрEsteban
Жюльетт Шаппи

Жюльетт Шаппи

Juliette Chappey
АктрисаLéonie Gratin
Сириль Леконт

Сириль Леконт

Cyril Lecomte
АктёрLe directeur du village de vacances
Жан-Марк Равера

Жан-Марк Равера

Jean-Marc Ravera
АктёрLe vieux marin
Андре Пенверн

Андре Пенверн

André Penvern
АктёрAntoine Ferchereau

Сценаристы

Филипп де Шоврон

Филипп де Шоврон

Philippe de Chauveron
Сценарист

Продюсеры

Ромен Ройтман

Ромен Ройтман

Romain Rojtman
Продюсер

Композиторы

Марк Шуарен

Марк Шуарен

Marc Chouarain
Композитор