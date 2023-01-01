WinkФильмыКаникулы ДюкобюАктёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Дюкобю»
Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы Дюкобю»
Актёры
АктёрProfesseur Latouche / Maman Latouche
Эли СемунElie Semoun
АктрисаMlle Rateau
Жозефин де МоJoséphine de Meaux
АктрисаAdeline Gratin
Элена НогерраHéléna Noguerra
АктёрHervé Ducobu
Пьер-Франсуа Мартен-ЛавальPierre-François Martin-Laval
АктёрEsteban
Бруно СаломонBruno Salomone
АктрисаLéonie Gratin
Жюльетт ШаппиJuliette Chappey
АктёрLe directeur du village de vacances
Сириль ЛеконтCyril Lecomte
АктёрLe vieux marin
Жан-Марк РавераJean-Marc Ravera
АктёрAntoine Ferchereau