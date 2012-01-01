Каникулы Дюкобю
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Каникулы Дюкобю

Каникулы Дюкобю (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Les vacances de Ducobu
Комедии, Приключения93 мин12+

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Сюжет

Сумасшедшая семейка отправилась отдыхать на юг Франции. Подростку Френку очень стыдно за то, что его семья так нескромно ведет себя на людях, и он пытается как можно больше времени проводить подальше от своей семьи. Тут он знакомится с красивой девушкой, у которой не менее сумасшедшая семейка…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb