Каникулы Дюкобю (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Les vacances de Ducobu
Комедии, Приключения93 мин12+
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Сюжет
Сумасшедшая семейка отправилась отдыхать на юг Франции. Подростку Френку очень стыдно за то, что его семья так нескромно ведет себя на людях, и он пытается как можно больше времени проводить подальше от своей семьи. Тут он знакомится с красивой девушкой, у которой не менее сумасшедшая семейка�…
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb