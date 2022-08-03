Камера 211 (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Криминальный триллер «Камера 211» — фильм 2009 года о случайности, превратившей обычного человека в заложника обстоятельств. И теперь, чтобы выжить, он должен выдать себя за того, кем никогда не был.
Хуан Оливер приходит в тюрьму за день до выхода на работу, чтобы познакомиться с будущим местом службы. К несчастью, именно в этот момент в блоке, где содержатся самые опасные преступники, вспыхивает бунт. Оказавшись запертым внутри, без формы и документов, Хуан принимает единственно верное решение: выдать себя за нового заключенного, чтобы выжить. Лидер мятежников Маламадре верит Хуану и берет его под защиту. Пока переговоры с властями заходят в тупик, Хуану приходится балансировать на грани — помогать узникам и не потерять при этом шанс выбраться живым. Взглянув на жестокую тюремную систему изнутри, мужчина понимает, что правда здесь куда сложнее, чем ему казалось снаружи.
Если вы хотите узнать, как быстро меняется человек в безвыходной ситуации, и как легко общество ломает тех, кто оказался по другую сторону решетки, фильм «Камера 211» — то, что нужно для хорошего вечера.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Даниэль
Монсон
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- АААктёр
Альберто
Амман
- АРАктёр
Антонио
Ресинес
- ММАктёр
Мануэль
Морон
- КБАктёр
Карлос
Бардем
- МЭАктриса
Марта
Этура
- ЛСАктёр
Луис
Саэра
- ФСАктёр
Фернандо
Сото
- ВРАктёр
Висенте
Ромеро
- МСАктёр
Маноло
Соло
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- ДМСценарист
Даниэль
Монсон
- ИГПродюсер
Иван
Гордон
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Горбунов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- АЛХудожник
Антон
Лагуна
- КПМонтажёр
Кристина
Пастор
- КГОператор
Карлес
Гуси
- РБКомпозитор
Роке
Баньос