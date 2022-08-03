Камера 211 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Криминальный триллер «Камера 211» — фильм 2009 года о случайности, превратившей обычного человека в заложника обстоятельств. И теперь, чтобы выжить, он должен выдать себя за того, кем никогда не был.



Хуан Оливер приходит в тюрьму за день до выхода на работу, чтобы познакомиться с будущим местом службы. К несчастью, именно в этот момент в блоке, где содержатся самые опасные преступники, вспыхивает бунт. Оказавшись запертым внутри, без формы и документов, Хуан принимает единственно верное решение: выдать себя за нового заключенного, чтобы выжить. Лидер мятежников Маламадре верит Хуану и берет его под защиту. Пока переговоры с властями заходят в тупик, Хуану приходится балансировать на грани — помогать узникам и не потерять при этом шанс выбраться живым. Взглянув на жестокую тюремную систему изнутри, мужчина понимает, что правда здесь куда сложнее, чем ему казалось снаружи.



Если вы хотите узнать, как быстро меняется человек в безвыходной ситуации, и как легко общество ломает тех, кто оказался по другую сторону решетки, фильм «Камера 211» — то, что нужно для хорошего вечера.

