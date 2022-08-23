Калейдоскоп любви (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.42012, 360
Триллер, Криминал105 мин18+
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О фильме
Они — из разных социальных слоев. Но что-то притягивает их друг к другу. Только секс? Или это все-таки любовь?
Несколько современных историй о персонажах из разных городов и стран, объединены в яркий, напряженный, пропитанный ожиданием и проникающий в душу рассказ о любви. Начинаясь в Вене, захватывающее повествование переносит зрителя в Париж, Лондон, Братиславу, Рио, Денвер и Финикс.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФМРежиссёр
Фернанду
Мейреллиш
- ЛСАктриса
Луция
Сипосова
- ГМАктриса
Габриэла
Марчинкова
- Актёр
Йоханнес
Криш
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- Актриса
Динара
Друкарова
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ЖКАктёр
Жулиану
Казарре
- Сценарист
Питер
Морган
- АШСценарист
Артур
Шницлер
- Продюсер
Эндрю
Итон
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- ДКПродюсер
Данни
Краус
- ЭМПродюсер
Эмануэл
Майкл
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде