Калейдоскоп любви
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Калейдоскоп любви

Калейдоскоп любви (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.42012, 360
Триллер, Криминал105 мин18+

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О фильме

Они — из разных социальных слоев. Но что-то притягивает их друг к другу. Только секс? Или это все-таки любовь?

Несколько современных историй о персонажах из разных городов и стран, объединены в яркий, напряженный, пропитанный ожиданием и проникающий в душу рассказ о любви. Начинаясь в Вене, захватывающее повествование переносит зрителя в Париж, Лондон, Братиславу, Рио, Денвер и Финикс.

Страна
США, Канада, Бразилия, Франция, Австрия, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Калейдоскоп любви»