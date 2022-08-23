Они — из разных социальных слоев. Но что-то притягивает их друг к другу. Только секс? Или это все-таки любовь?



Несколько современных историй о персонажах из разных городов и стран, объединены в яркий, напряженный, пропитанный ожиданием и проникающий в душу рассказ о любви. Начинаясь в Вене, захватывающее повествование переносит зрителя в Париж, Лондон, Братиславу, Рио, Денвер и Финикс.

