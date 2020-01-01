Календарь дьявола (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
После автокатастрофы бывшая танцовщица Ева оказалась прикованной к инвалидному креслу. Теперь она работает в страховой компании и ухаживает за отцом, постепенно погружающимся в деменцию. На день рождения подруга дарит ей антикварный адвент-календарь, который оказывается непростым — конфеты, спрятанные за его дверцами, исполняют желания. Но у каждого из них есть темная сторона, а бросить игру нельзя под страхом смерти.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПРРежиссёр
Патрик
Ридремон
- ЮДАктриса
Южени
Деруан
- ОМАктриса
Онорин
Манье
- КОАктёр
Клеман
Оливери
- ЯААктёр
Янис
Абрих
- СГАктёр
Сирил
Гарнье
- ВПАктёр
Владимир
Перрин
- ФЖАктёр
Фабьен
Жегуде
- ЖПАктёр
Жером
Пакватт
- ЛПАктриса
Лора
Пресгурвич
- ИТАктриса
Изабель
Танакил
- ПРСценарист
Патрик
Ридремон
- ВОПродюсер
Виржини
Огуз
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ДЭОператор
Дэнни
Эльзен
- �ТККомпозитор
Томас
Кузинье
- ФККомпозитор
Фредерик
Кушманян