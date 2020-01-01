Календарь дьявола (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После автокатастрофы бывшая танцовщица Ева оказалась прикованной к инвалидному креслу. Теперь она работает в страховой компании и ухаживает за отцом, постепенно погружающимся в деменцию. На день рождения подруга дарит ей антикварный адвент-календарь, который оказывается непростым — конфеты, спрятанные за его дверцами, исполняют желания. Но у каждого из них есть темная сторона, а бросить игру нельзя под страхом смерти.



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