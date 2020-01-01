Календарь дьявола
Wink
Фильмы
Календарь дьявола
7.82020, Le calendrier
Ужасы100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Календарь дьявола (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После автокатастрофы бывшая танцовщица Ева оказалась прикованной к инвалидному креслу. Теперь она работает в страховой компании и ухаживает за отцом, постепенно погружающимся в деменцию. На день рождения подруга дарит ей антикварный адвент-календарь, который оказывается непростым — конфеты, спрятанные за его дверцами, исполняют желания. Но у каждого из них есть темная сторона, а бросить игру нельзя под страхом смерти.

Календарь дьявола смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Календарь дьявола»

Всё