Как заняться любовью с женщиной (фильм, 2010) смотреть онлайн

Энди и Лоурен встречаются уже не первый день, а юноша не имеет ни малейшего представления о том, как удовлетворить свою подружку. Он обращается за ценным советом к друзьям-музыкантам, к известной порноактрисе и еще ко многим знакомым. У каждого есть свой «фирменный рецепт» сексуального успеха!

