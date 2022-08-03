Как заняться любовью с женщиной
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Как заняться любовью с женщиной

Как заняться любовью с женщиной (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, How to Make Love to a Woman
Комедия87 мин18+

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О фильме

Энди и Лоурен встречаются уже не первый день, а юноша не имеет ни малейшего представления о том, как удовлетворить свою подружку. Он обращается за ценным советом к друзьям-музыкантам, к известной порноактрисе и еще ко многим знакомым. У каждого есть свой «фирменный рецепт» сексуального успеха!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.1 IMDb