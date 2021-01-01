8.92021, JFK Revisited: Through the Looking Glass
Документальные113 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Как убили Джона Кеннеди (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Спустя 30 лет после выхода своего триллера «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» об убийстве американского президента в 1963 году, режиссер Оливер Стоун выпускает документальный проект о тех событиях. В его �распоряжении — неизвестные до этого документы, записи и показания, идущие вразрез с официальной версией.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- УКАктёр
Уолтер
Кронкайт
- МКАктёр
Малкольм
Килдафф
- ЖКАктриса
Жаклин
Кеннеди
- ДРАктёр
Джек
Руби
- РРАктёр
Ричард
Расселл
- ДШАктёр
Джон
Шерман Купер
- ХБАктёр
Хейл
Боггс
- ДФАктёр
Джеральд
Форд
- ДДАктёр
Джон
Дж. МакКлой
- АДАктёр
Аллен
Даллес
- КМПродюсер
Курт
Маттила
- К�ММонтажёр
Курт
Маттила
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил