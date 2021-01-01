Как убили Джона Кеннеди (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Спустя 30 лет после выхода своего триллера «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» об убийстве американского президента в 1963 году, режиссер Оливер Стоун выпускает документальный проект о тех событиях. В его �распоряжении — неизвестные до этого документы, записи и показания, идущие вразрез с официальной версией.



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