Как убили Джона Кеннеди
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Как убили Джона Кеннеди
8.92021, JFK Revisited: Through the Looking Glass
Документальные113 мин18+
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Как убили Джона Кеннеди (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Спустя 30 лет после выхода своего триллера «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» об убийстве американского президента в 1963 году, режиссер Оливер Стоун выпускает документальный проект о тех событиях. В его распоряжении — неизвестные до этого документы, записи и показания, идущие вразрез с официальной версией.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb