Как не стать президентом
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Как не стать президентом

Как не стать президентом (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Front Runner
Драмы, Исторические108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Реальная история американского сенатора Гэри Харта. Он выступал с прогрессивной программой, сформировал исключительно положительный образ и был одним из главных кандидатов в президенты в 1988 году, но его блестящая политическая карьера в одночасье разрушилась из-за супружеской неверности.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как не стать президентом»

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