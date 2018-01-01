Как не стать президентом (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Реальная история американского сенатора Гэри Харта. Он выступал с прогрессивной программой, сформировал исключительно положительный образ и был одним из главных кандидатов в президенты в 1988 году, но его блестящая политическая карьера в одночасье разрушилась из-за супружеской неверности.



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