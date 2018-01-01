Как не стать президентом (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Front Runner
Драмы, Исторические108 мин18+
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Сюжет
Реальная история американского сенатора Гэри Харта. Он выступал с прогрессивной программой, сформировал исключительно положительный образ и был одним из главных кандидатов в президенты в 1988 году, но его блестящая политическая карьера в одночасье разрушилась из-за супружеской неверности.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДРРежиссёр
Джейсон
Райтман
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Марк
О’Брайен
- МЭАктриса
Молли
Эфраим
- Актёр
Крис
Кой
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- ТДАктёр
Томми
Дьюи
- ДКСценарист
Джей
Карсон
- ДРСц�енарист
Джейсон
Райтман
- МБСценарист
Мэтт
Бай
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- ДРПродюсер
Джейсон
Райтман
- МБПродюсер
Мэтт
Бай
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- СГМонтажёр
Стефан
Грубе
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен