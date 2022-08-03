Как Надя пошла за водкой (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.22020, Как Надя пошла за водкой
Комедия78 мин18+
О фильме
Надя и Валя — две сестры. Надя — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея, который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВМРежиссёр
Владимир
Мирзоев
- ЕСАктриса
Евгения
Соляных
- НИАктриса
Надежда
Игошина
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ДЕАктриса
Дарья
Емельянова
- ИВСценарист
Ирина
Васьковская
- ЕСПродюсер
Евгения
Соляных
- АИПродюсер
Анна
Иванникова
- АТПродюсер
Анастасия
Трубчевская
- ССПродюсер
София
Сафронова
- МФХудожница
Мария
Фомина
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- АМОператор
Антон
Миронович
- ИЛКомпозитор
Иван
Лубенников