Как Надя пошла за водкой
Wink
Фильмы
Как Надя пошла за водкой
6.22020, Как Надя пошла за водкой
Комедия78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Как Надя пошла за водкой (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Надя и Валя — две сестры. Надя — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея, который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb