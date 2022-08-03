Как Надя пошла за водкой (фильм, 2020) смотреть онлайн

Надя и Валя — две сестры. Надя — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея, который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали.

