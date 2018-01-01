Wink
Детям
Как львенок и черепаха пели песню
Актёры и съёмочная группа фильма «Как львенок и черепаха пели песню»

Режиссёры

Инесса Ковалевская

Режиссёр

Актёры

Олег Анофриев

Актёр
Ростислав Плятт

Актёр

Сценаристы

Сергей Козлов

Сценарист

Художники

Борис Акулиничев

Художник

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор