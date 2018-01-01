Wink
Детям
Как это случилось
Актёры и съёмочная группа фильма «Как это случилось»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как это случилось»

Режиссёры

Витольд Бордзиловский

Витольд Бордзиловский

Режиссёр

Актёры

Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёрозвучка
Тамара Дмитриева

Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка

Сценаристы

Петр Фролов

Петр Фролов

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор