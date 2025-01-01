Как бы беременна (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Kinda Pregnant
Драма, Комедия18+
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О фильме
Лэйни и Кейт дружат с детства. Лэйни мечтает о детях, но долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного Дэйва так и не поступает, а Кейт рассказывает о своей беременности. В магазине для будущих мам продавец ошибочно принимает Лэйни за беременную, и теперь она решает надеть фальшивый живот и притворяться, что ждёт ребёнка.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Тайлер
Спиндел
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- ЛБАктриса
Лиззи
Бродвей
- АМАктёр
Алекс
Моффат
- Актёр
Уилл
Форте
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- Актёр
Крис
Гир
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- УКАктриса
Урзила
Карлсон
- ЭШСценарист
Эми
Шумер
- Продюсер
Тим
Херлихи
- АСПродюсер
Алекс
Сакс
- КГПродюсер
Кевин
Грэйди
- ПЭХудожник
Перри
Энделин Блейк
- ДТМонтажёр
Дж.Дж.
Титон
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс