Как бы беременна
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Как бы беременна

Как бы беременна (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Kinda Pregnant
Драма, Комедия18+

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О фильме

Лэйни и Кейт дружат с детства. Лэйни мечтает о детях, но долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного Дэйва так и не поступает, а Кейт рассказывает о своей беременности. В магазине для будущих мам продавец ошибочно принимает Лэйни за беременную, и теперь она решает надеть фальшивый живот и притворяться, что ждёт ребёнка.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как бы беременна»