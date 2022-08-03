«Кадиллак Рекордс» – это музыкальный фильм, основанный на реальных событиях, снятый режиссером Дарнеллом Мартином. Действие фильма начинается в 40-е годы двадцатого века в Америке. Белый парень из Чикаго и черный парень с Миссисипи живут своей жизнью, пока не понимают, что пришло время перемен. Леонард Чезз — еврей, эмигрировавший из Польши, влюблен в девушку, по имени Реветта, но не может на ней жениться, потому что беден. Он обещает ее отцу, что заработает достаточно денег, чтобы содержать будущую жену, открыв клуб для черных в негритянском районе. Он говорит что его жена обязательно будет ездить на кадиллаке. Мадди Уотерс — негр, работает на плантации и неплохо играет на гитаре. Однажды, его просят сделать запись для библиотеки Конгресса, в которую собирают народную музыку. Когда Мадди слышит в записи свою игру и пение, он понимает что перерос это место и отправляется в Чикаго. Там, на улице, он играет на акустической гитаре, там же встречает Литтл Уолтера, который превосходно играет на губной гармошке. Вдвоем они начинают выступать в клубе Леонарда Чезза. Леонард записывает пластинку Мадди, и чтобы расширить свое дело и заработать больше, он решает протолкнуть песню на радио. Она имеет огромный успех, и, после того, как Чезз получает страховку за свой сгоревший клуб, он решает открыть студию звукозаписи для черных и называет ее «Чезз Рекордс». Она становится лучшей студией звукозаписи в Чикаго. В то время, когда расистские настроения в обществе были довольно сильны, а музыку, исполняемую чернокожими, неохотно ставили на радио, при этом называя ее расовой, Леонард Чезз сделал ставку на чернокожих исполнителей и не проиграл. В его студии записывались никому не известные чернокожие музыканты, впоследствии ставшие иконами музыки. Саундтрек фильма «Cadillac Records» составлен из лучших композиций лейбла «Chess Records». Актеры, исполнившие роли великих музыкантов — это Мос Деф, Джеффри Райт, Коламбус Шорт и Бейонсе Ноулз. Роль Лонадра Черзза сыграл Эдриан Броуди. Смотреть «Кадиллак Рекордс» будет интересно всем поклонникам музыки ритм-энд-блюз, ведь он рассказывает реальную историю становления этого жанра, а посмотреть фильм вы можете бесплатно онлайн в сети интернет.

