К2: Предельная высота (фильм, 1991) смотреть онлайн
Сюжет
Двое смелых скалолазов отправляются в экспедицию на самую сложную вершину в мире, и это приключение навсегда изменит их жизнь. Майкл Бин в экстремальной драме о стремлении к новым свершениям.
Тэйлор и Харольд дружат уже больше десяти лет. Первый — успешный адвокат, второй — преподаватель физики, но их главное хобби — скалолазание. Их самая смелая мечта исполняется, когда масштабная экспедиция, профинансированная влиятельным миллиардером, теряет двух участников в страшной лавине. У Тэйлора получается выбить освободившиеся места для себя и приятеля, и теперь они отправляются в Пакистан, на гору K2, вторую по высоте в мире после Эвереста. Но удачно стартовавший поход очень быстро оборачивается трагедией.
Какие препятствия ждут друзей и удастся ли им вернуться домой, расскажет фильм «К2: Предельная высота» 1991 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
К2: Предельная высота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США, Япония, Канада
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
- ФРРежиссёр
Фрэнк
Роддэм
- Актёр
Майкл
Бин
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ЭГАктриса
Энни
Гриндлей
- ЕСАктриса
Елена
Стайтелер
- БМАктёр
Блу
Манкума
- ЧОАктёр
Чарльз
Оберман
- ДНАктриса
Джулия
Никсон-Соул
- КМАктёр
Кристофер
М. Браун
- ЛКАктёр
Лесли
Карлсон
- ДКАктёр
Дэвид
Кабитт
- ТВПродюсер
Тим
Ван Реллим
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ЧДКомпозитор
Чэз
Дженкел
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер