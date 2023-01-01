К2: Предельная высота (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Двое смелых скалолазов отправляются в экспедицию на самую сложную вершину в мире, и это приключение навсегда изменит их жизнь. Майкл Бин в экстремальной драме о стремлении к новым свершениям.



Тэйлор и Харольд дружат уже больше десяти лет. Первый — успешный адвокат, второй — преподаватель физики, но их главное хобби — скалолазание. Их самая смелая мечта исполняется, когда масштабная экспедиция, профинансированная влиятельным миллиардером, теряет двух участников в страшной лавине. У Тэйлора получается выбить освободившиеся места для себя и приятеля, и теперь они отправляются в Пакистан, на гору K2, вторую по высоте в мире после Эвереста. Но удачно стартовавший поход очень быстро оборачивается трагедией.



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