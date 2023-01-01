К востоку от рая
Wink
Фильмы
К востоку от рая

К востоку от рая (фильм, 1955) смотреть онлайн

1955, East of Eden
Драмы112 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эта картина по праву считается классикой Голливуда и главным фильмом Джеймса Дина - блестящего актера, бунтаря и знаменитости своего времени. Его, еще до окончания съемок, уже прозвали вторым Брандо. «К востоку от рая» - экранизация знаменитого романа Стейнбека, романа о семейной драме юноши, который ревнует и страдает, видя как его отец отдает незаслуженное предпочтение другому своему сыну - любимцу. И чем сильнее его отчаяние, чем оно безнадежней, - тем сильнее желание обрести забытую родительскую любовь.

К востоку от рая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb