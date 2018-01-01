К праху (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, To Dust
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Чeрная комедия в духе фильмов братьев Коэнов расскажет историю американского хасида Шмуэля, который тяжело переживает утрату умершей от рака жены Ривки. Герой пытается выяснить, какой срок нужен, чтобы тело любимой обратилось в прах, и просит о помощи профессора естествознания Альберта.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb