К-9 III: Частные детективы (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.92002, K-9: P.I.
Боевики, Комедии91 мин18+
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Сюжет
Стоило доблестному Тому Дули собраться в отставку, как появилась серьезная работенка - надо «разобраться» с плохими парнями. И пусть старина Дули «попал под колпак» ФБР, это не помешает ему и его прославленному напарнику, полицейскому псу номер один Джерри Ли, выступить в роли частных детективов!
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- ГБАктёр
Гэри
Басараба
- КХАктриса
Ким
Хаффман
- ДРАктёр
Джоди
Расикот
- КШАктёр
Кристо�фер
Шайер
- БТАктриса
Барбара
Тайсон
- БМАктёр
Блу
Манкума
- ДФАктёр
Дункан
Фрайзер
- ДШАктёр
Джейсон
Шомбинг
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- СМСценарист
Скотт
Майерс
- РФПродюсер
Рон
Френч
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДАХудожник
Джон
Альварес
- РХОператор
Рой
Х. Уэгнер
- НПКомпозитор
Ник
Пьероне