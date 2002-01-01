К-9 III: Частные детективы
Wink
Фильмы
К-9 III: Частные детективы

К-9 III: Частные детективы (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.92002, K-9: P.I.
Боевики, Комедии91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Стоило доблестному Тому Дули собраться в отставку, как появилась серьезная работенка - надо «разобраться» с плохими парнями. И пусть старина Дули «попал под колпак» ФБР, это не помешает ему и его прославленному напарнику, полицейскому псу номер один Джерри Ли, выступить в роли частных детективов!

К-9 III: Частные детективы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К-9 III: Частные детективы»

Всё