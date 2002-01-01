К-9 III: Частные детективы (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Стоило доблестному Тому Дули собраться в отставку, как появилась серьезная работенка - надо «разобраться» с плохими парнями. И пусть старина Дули «попал под колпак» ФБР, это не помешает ему и его прославленному напарнику, полицейскому псу номер один Джерри Ли, выступить в роли частных детективов!



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