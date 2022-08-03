Начало 30-х годов. В Испании Гражданская война. Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта. Он остался всего лишь на одну ночь в доме престарелого художника. Но когда сюда приехали четыре дочки художника, он понял, что задержится здесь надолго...

