Изящная эпоха
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Изящная эпоха

Изящная эпоха (фильм, 1992) смотреть онлайн

7.91992, Belle Epoque
Драма, Комедия104 мин18+

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О фильме

Начало 30-х годов. В Испании Гражданская война. Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта. Он остался всего лишь на одну ночь в доме престарелого художника. Но когда сюда приехали четыре дочки художника, он понял, что задержится здесь надолго...

Страна
Португалия, Испания, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изящная эпоха»