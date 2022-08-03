Изящная эпоха (фильм, 1992) смотреть онлайн
7.91992, Belle Epoque
Драма, Комедия104 мин18+
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О фильме
Начало 30-х годов. В Испании Гражданская война. Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта. Он остался всего лишь на одну ночь в доме престарелого художника. Но когда сюда приехали четыре дочки художника, он понял, что задержится здесь надолго...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Труэба
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Мириам
Диас-Арока
- Актёр
Габино
Диего
- ФФАктёр
Фернандо
Фернан Гомес
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- АХАктриса
Ариадна
Хиль
- АГАктёр
Агустин
Гонсалес
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- МКАктриса
Мари
Кармен Рамирес
- ХСАктёр
Хорхе
Санс
- РАСценарист
Рафаэль
Аскона
- ХЛСценарист
Хосе
Луис Гарсия Санчес
- Сценарист
Фернандо
Труэба
- АдПродюсер
Антониу
да Кунья Телеш
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- МЛПродюсер
Мануэль
Ломардеро
- ХБХудожник
Хуан
Ботелья
- КФМонтажёр
Кармен
Фриас
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- АДКомпозитор
Антуан
Дюамель