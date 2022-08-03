Изгоняющий дьявола: Абаддон (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.82019, The Assent
Ужасы84 мин18+
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О фильме
Вдовец Джоэл воспитывает сына Мэйсона, работает автомехаником и наблюдается у психиатра, чтобы не допустить обострения наследственной болезни. Тем временем Мэйсон начинает общаться с «многоликим невидимым гостем». Джоэл переживает за психическое здоровье мальчика. А вдруг всe еще страшнее?
СтранаИзраиль, Великобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ПРРежиссёр
Пирри
Реджинальд Тео
- Актёр
Роберт
Казински
- КДАктёр
Кэйден
Драгомер
- ПДАктёр
Питер
Джейсон
- ФВАктриса
Флоренс
Ванида Фэйвр
- ТОАктриса
Татум
О’Нил
- ХУАктриса
Ханна
Уорд
- ЭДАктриса
Эйлин
Дитц
- МГАктриса
Меган
Генри
- ОМАктёр
Остин
МакМейнс
- ПРСценарист
Пирри
Реджинальд Тео
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РСХудожник
Роджер
С. Амброзе
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман