Изгоняющий дьявола: Абаддон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вдовец Джоэл воспитывает сына Мэйсона, работает автомехаником и наблюдается у психиатра, чтобы не допустить обострения наследственной болезни. Тем временем Мэйсон начинает общаться с «многоликим невидимым гостем». Джоэл переживает за психическое здоровье мальчика. А вдруг всe еще страшнее?

