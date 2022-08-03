Изгоняющий дьявола: Абаддон
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Изгоняющий дьявола: Абаддон

Изгоняющий дьявола: Абаддон (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.82019, The Assent
Ужасы84 мин18+

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О фильме

Вдовец Джоэл воспитывает сына Мэйсона, работает автомехаником и наблюдается у психиатра, чтобы не допустить обострения наследственной болезни. Тем временем Мэйсон начинает общаться с «многоликим невидимым гостем». Джоэл переживает за психическое здоровье мальчика. А вдруг всe еще страшнее?

Страна
Израиль, Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изгоняющий дьявола: Абаддон»