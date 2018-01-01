Wink
Избавьте нас от Евы
Актёры и съёмочная группа фильма «Избавьте нас от Евы»

Режиссёры

Гари Хардвик

Gary Hardwick
Режиссёр

Актёры

ЭлЭл Кул Джей

LL Cool J
АктёрRaymond 'Ray' Adams (в титрах: James Todd Smith aka LL Cool J)
Гэбриэл Юнион

Gabrielle Union
АктрисаEvangeline 'Eva' Dandrige
Дуэйн Мартин

Duane Martin
АктёрMichael 'Mike'
Эссенс Эткинс

Essence Atkins
АктрисаKareenah Dandrige
Робин Ли

Robinne Lee
АктрисаBethany Dandrige
Миган Гуд

Meagan Good
АктрисаJacqui Dandrige
Мэл Джексон

Mel Jackson
АктёрTimothy 'Tim'
Дартаньян Эдмондс

Dartanyan Edmonds
Актёр
Ким Уитли

Kym Whitley
АктрисаOrmandy
Ройял Уоткинс

Royale Watkins
АктёрTelly

Сценаристы

Гари Хардвик

Gary Hardwick
Сценарист

Продюсеры

Лен Амато

Len Amato
Продюсер
Барри Левинсон

Barry Levinson
Продюсер
Паула Вайнштейн

Paula Weinstein
Продюсер

Художники

Джен Паскаль

Jan Pascale
Художница

Операторы

Александр Грушинский

Alexander Gruszynski
Оператор

Композиторы

Маркус Миллер

Marcus Miller
Композитор