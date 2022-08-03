Избавьте нас от Евы
Wink
Фильмы
Избавьте нас от Евы

Избавьте нас от Евы (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.32003, Deliver Us from Eva
Драма, Комедия101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У Евы Дэндридж в силу невыносимого характера никогда не было серьезных отношений, поэтому она постоянно вмешивается в личную жизнь своих замужних сестер. Устав от этого, девушки вместе с мужьями нанимают профессионального соблазнителя, который за деньги вовлекает Еву в страстный роман.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Избавьте нас от Евы»