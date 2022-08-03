У Евы Дэндридж в силу невыносимого характера никогда не было серьезных отношений, поэтому она постоянно вмешивается в личную жизнь своих замужних сестер. Устав от этого, девушки вместе с мужьями нанимают профессионального соблазнителя, который за деньги вовлекает Еву в страстный роман.

