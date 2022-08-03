Избавьте нас от Евы (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.32003, Deliver Us from Eva
Драма, Комедия101 мин18+
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О фильме
У Евы Дэндридж в силу невыносимого характера никогда не было серьезных отношений, поэтому она постоянно вмешивается в личную жизнь своих замужних сестер. Устав от этого, девушки вместе с мужьями нанимают профессионального соблазнителя, который за деньги вовлекает Еву в страстный роман.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГХРежиссёр
Гари
Хардвик
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- ДМАктёр
Дуэйн
Мартин
- ЭЭАктриса
Эссенс
Эткинс
- РЛАктриса
Робин
Ли
- МГАктриса
Миган
Гуд
- МДАктёр
Мэл
Джексон
- ДЭАктёр
Дартаньян
Эдмондс
- КУАктриса
Ким
Уитли
- РУАктёр
Ройял
Уоткинс
- ГХСценарист
Гари
Хардвик
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Барри
Левинсон
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- АГОператор
Александр
Грушинский
- ММКомпозитор
Маркус
Миллер