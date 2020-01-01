Ивонн Орджи: Мама, я это сделала!
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Ивонн Орджи: Мама, я это сделала!

Ивонн Орджи: Мама, я это сделала! (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.22020, Yvonne Orji: Momma, I Made It
Комедия, Документальный62 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В своем дебютном выступлении звезда сериала «Белая ворона», ничего не стесняясь, шутит на тему своего строгого воспитания и показывает, какой путь ей пришлось пройти, чтобы найти собственный стиль. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Ивонн Орджи: Мама, я это сделала! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Концерты, Документальный
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.1 IMDb