Ивонн Орджи: Мама, я это сделала! (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.22020, Yvonne Orji: Momma, I Made It
Комедия, Документальный62 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В своем дебютном выступлении звезда сериала «Белая ворона», ничего не стесняясь, шутит на тему своего строгого воспитания и показывает, какой путь ей пришлось пройти, чтобы найти собственный стиль. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Ивонн Орджи: Мама, я это сделала! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Концерты, Документальный
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.1 IMDb