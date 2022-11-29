Истребители демонов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мистический боевик с участием Майкла Мэдсена и Эрика Робертса о команде охотников за нечистью, которым приходится противостоять нападению падших ангелов на наш мир. Охотник на демонов Гэбриел ушел в отставку после смерти жены. С тех пор он проводит свободное время в барах, напиваясь и играя в пул. Но после внезапной стычки с нечистью с ним на связь выходит бывший напарник Майкл и уговаривает вернуться в команду, ведь на Землю спустились четыре зловещих ангела, которые уже собирают армию, чтобы устроить Апокалипсис. О тайнах, которые откроются Гэбриелу, расскажет фильм 2020 года «Истребители демонов», в видеосервисе Wink доступный к просмотру онлайн.

