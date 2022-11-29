Истребители демонов
Wink
Фильмы
Истребители демонов
5.92020, Angels Fallen
Ужасы83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Истребители демонов (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мистический боевик с участием Майкла Мэдсена и Эрика Робертса о команде охотников за нечистью, которым приходится противостоять нападению падших ангелов на наш мир. Охотник на демонов Гэбриел ушел в отставку после смерти жены. С тех пор он проводит свободное время в барах, напиваясь и играя в пул. Но после внезапной стычки с нечистью с ним на связь выходит бывший напарник Майкл и уговаривает вернуться в команду, ведь на Землю спустились четыре зловещих ангела, которые уже собирают армию, чтобы устроить Апокалипсис. О тайнах, которые откроются Гэбриелу, расскажет фильм 2020 года «Истребители демонов», в видеосервисе Wink доступный к просмотру онлайн.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

2.8 IMDb