Фильмы
История одного преступления
Актёры и съёмочная группа фильма «История одного преступления»

Режиссёры

Фёдор Хитрук

Режиссёр

Актёры

Зиновий Гердт

Актёрозвучка

Сценаристы

Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Сергей Алимов

Художник

Операторы

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Андрей Бабаев

Композитор